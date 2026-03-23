Il Paradiso Delle Signore Ipotetiche Puntate | Il Faccia A Faccia Tra Adelaide e Rosa!

Il Paradiso delle Signore 10 si prepara a un aprile 2026 infuocato con il ritorno di Adelaide Di Sant’Erasmo: tensioni con Odile, problemi per Umberto e un legame ancora aperto con Marcello. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10, previste per aprile 2026, il racconto si prepara a cambiare ritmo con un rientro destinato a lasciare il segno. Al centro della scena ci sarà infatti la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, pronta a riprendersi il suo posto a Milano dopo un’assenza che ha lasciato dietro di sé tensioni, nodi irrisolti e più di una domanda senza risposta. Il suo ritorno a villa Guarnieri non avrà nulla di tranquillo, perché Adelaide si troverà immediatamente immersa in una realtà molto più complicata di quella che aveva lasciato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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