Il no in vantaggio sul sì per il referendum sulla giustizia secondo gli instant poll

Come riportano le agenzie, il primo instant poll di Swg per La7, sul referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, dà il No avanti con una forchetta percentuale tra il 49 e il 53%, mentre il Sì otterrebbe consensi stimati tra il 47 e il 51%. La copertura del campione è del 79%. L'instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del NO al referendum sulla riforma della Giustizia con il 51,5%. Il SÌ si attesterebbe invece al 48,5%. Il margine di errore è tra il +- 2,2%. L'exit poll di Opinio Rai indica la prevalenza del NO al referendum sulla riforma della Giustizia, con una forchetta compresa tra 49% e il 53%. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Prima #proiezione Opinio Italia: no in vantaggio al 53,1% #referendumgiustizia2026 x.com