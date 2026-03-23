il no in vantaggio al referendum secondo gli exit poll

Secondo i primi exit poll, il no è in leggero vantaggio nel referendum confermativo sulla riforma della magistratura in Italia. Per il ministero dell’interno l’affluenza si attesta al 58,78 degli aventi diritto al voto. L’instant poll di YouTrend per Sky Tg24 indica il no tra il 49,5 per cento e il 53,5 per cento. Il sì si attesterebbe invece tra il 46,5 per cento e il 50,5 per cento. L’exit poll realizzato da Opinio per la Rai dà il no tra il 49 e il 53 per cento e il sì tra il 47 e il 51 per cento. Secondo i dati della Swg per La7, il no sarebbe tra il 49 e il 53 per cento e il sì tra il 47 ed il 51 per cento. Regalati o regala Internazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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