Il Napoli vuole pescare ancora dal Manchester United | ecco chi osserva

Nonostante un finale di stagione che si preannuncia possibilmente entusiasmante per la rincorsa addirittura al primo posto, il Napoli guarda già al futuro e lo fa con largo anticipo, seguendo una strategia ormai consolidata: programmare mentre la stagione è ancora in corso. Il recente viaggio in Inghilterra del direttore sportivo Giovanni Manna conferma la volontà del club di sondare nuove opportunità di mercato, soprattutto quelle legate ai parametri zero. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Carlo Alvino, che ha parlato di un possibile interesse per un calciatore del Manchester United in scadenza a giugno 2026. Un’indicazione volutamente generica, ma sufficiente ad accendere l’attenzione attorno a diversi profili presenti nella rosa dei Red Devils. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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