Quattro vittorie consecutive, terzo posto consolidato e vetta della classifica sempre più vicina. Il Napoli attanagliato dagli infortuni, che rischiava di non qualificarsi per la prossima Champions League, sembra solo un brutto ricordo. Dopo la sosta, infatti, gli azzurri possono davvero sognare un finale di stagione sorprendente. Nel frattempo, però, la dirigenza cominca a lavorare sul mercato. Per il centrocampo si sogna Sandro Tonali, ma un altro grande obiettivo resta Maximo Perrone. Tonali o Perrone, la strategia del Napoli è chiara. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ quest’oggi, il Napoli starebbe seriamente pensando a Tonali per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli sogna Tonali, ma non solo: gli azzurri studiano il grande colpo dalla Serie A

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