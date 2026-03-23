V oglia di dare una scossa al proprio stile senza stravolgere il guardaroba? Basta replicare questo styling di tendenza, proveniente dagli anni ’90 che sta spopolando online e sulle passerelle. Basta una canotta indossata sopra la T-shirt per ottenere un look originale con ciò che già si possiede nel guardaroba. Jeans e t-shirt: 5 idee per rendere originale la combo X Il risultato è un look che gioca con le proporzioni, interrompe la prevedibilità della maglietta basic e trasforma il vestirsi “a cipolla” tipico della primavera in un gesto di stile preciso. Da adolescente in cameretta a insider della moda, questa formula è già tra le più replciate del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con la canotta sopra la T-shirt per seguire le ultime tendenze

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