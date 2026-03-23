Il Lions Club Ancona Host compie 70 anni e guarda alla sfida della Capitale della cultura

Nel corso dell’incontro sono stati proiettati alcuni video dedicati alla storia del club, con un percorso attraverso i principali progetti e le persone che ne hanno segnato l’attività Venerdì scorso il Lions Club Ancona Host ha celebrato la 70ª Charter Night, ricorrenza che segna i settant’anni di attività del club al fianco della comunità anconetana. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine. A guidare la serata sono stati il governatore distrettuale Stefano Maggiani, il primo vicegovernatore Marco Droghini e il presidente del Lions Club Ancona Host Luciano Mastroianni. Nel corso dell’incontro sono stati proiettati alcuni video dedicati alla storia del club, con un percorso attraverso i principali progetti e le persone che ne hanno segnato l’attività. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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