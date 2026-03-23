ATTRAVERSO acquisizioni e crescita organica il Laboratorio Farmaceutico Erfo, piccola media impresa innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, nata sullo stretto di Messina, ha chiuso il 2025 con il segno più e un incremento a doppia cifra. "Il 2025 rappresenta un anno di svolta strategica per Erfo. L’integrazione di Fit and Go nel perimetro di consolidamento ha completato la costruzione di un ecosistema unico in Europa che integra nutrizione, fitness e wellness. Oggi Erfo rappresenta molto più di un’azienda che sviluppa e produce integratori alimentari. È un ecosistema in evoluzione,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Laboratorio. Farmaceutico Erfo verso i trecento punti vendita in Europa

Articoli correlati

Il notiziario: i biglietti sono in vendita, come sempre, sul sito e nei punti vendita autorizzati del circuito Ticketone. Prevendita a gonfie vele in vista del PerugiaAREZZO La squadra amaranto, dopo la vittoria del "Molinari", è rimasta in Molise per la notte e ieri ha sostenuto la consueta seduta di allenamento...

Lazio: Frosinone traina l’export farmaceutico verso gli USAIl 2025 ha segnato un punto di svolta per l’economia laziale, con l’export che registra una crescita del +9,6%.

Contenuti utili per approfondire Farmaceutico Erfo

Discussioni sull' argomento Il Laboratorio. Farmaceutico Erfo verso i trecento punti vendita in Europa; Dividendi 2026 dell'Euronext Growth Milan (lettere F - M).

Nutraceutica, ecco come Erfo punta a crescere in Italia, Francia e Spagna. Parla il cfo, Daniele TravisanoLaboratorio Farmaceutico Erfo invade l’Europa a colpi di franchising. In vista una partnership e nuove acquisizioni per diventare leader nella nutraceutica. A che punto sono i progetti Platform e ... milanofinanza.it

Studi e Ricerche Laboratorio Farmaceutico Erfo(file - 536,05 kb) Studio Societario 20/10/2025 KT&Partners Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. (file - 485,71 kb) Studio Societario 04/06/2025 KT&Partners Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. (file ... borsaitaliana.it