Il fronte del NO esulta | A Modena trionfa la Costituzione ora il Governo si fermi

Dal sindaco Mezzetti al Pd, fino ai comitati civici, il centrosinistra cittadino celebra la grande affluenza alle urne e rilancia la sfida politica in vista delle prossime amministrative A tracciare un primo bilancio a caldo è il sindaco Massimo Mezzetti, che sottolinea l'importanza della mobilitazione cittadina a difesa delle istituzioni. "Il voto di questi due giorni rappresenta una vittoria della democrazia e Modena è tra le città che hanno contribuito a fare la differenza, a partire dalla grandissima partecipazione che ha visto un'affluenza di oltre il 70% ai seggi e il doppio delle tessere elettorali rilasciate in questi giorni rispetto all'ultimo referendum", dichiara il primo cittadino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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