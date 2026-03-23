Leonid Radvinsky, l'imprenditore ucraino-americano che ha trasformato l'industria dei contenuti digitali per adulti, è scomparso oggi all'età di 43 anni. La notizia del decesso è stata confermata ufficialmente da un portavoce della piattaforma Onlyfans: "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la morte di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro", si legge nella nota aziendale. Sebbene fosse noto per la sua estrema riservatezza, che lo portava a definirsi semplicemente un "filantropo e investitore", la sua figura è legata all'enorme successo del sito, che ha ridefinito il rapporto tra creatori di contenuti e pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il fondatore di Onlyfans Leonid Radvinsky è morto a 43 anni

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