Mentre guardavamo l'immagine postata da Giorgia Soleri della sua pancia tatuata ed equivocata, siamo rimasti ammirati dal fatto che l'influencer ex fidanzata di Damiano dei Maneskin è riuscita, se non altro, in un doppio miracolo di comunicazione. In un solo post ha svelato di se stessa, il fuori e il dentro: esattamente in quest'ordine. E noi, nel ribadire l'eterno, nostalgico e ormai vinto concetto che mai sceglieremmo di darci in pasto ai social confessando anche solo un decimo di ciò che ormai chiunque in quel serbatoio fuori controllo racconta di sé, siamo stati costretti ad ammettere che Giorgia, come un moderno Magellano, ha circumnavigato il limite del pudore in un solo scatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il duplice svelamento di Giorgia

Articoli correlati

Dopo il boom di “I am Giorgia” arriva negli Usa “Giorgia’s vision” con il lancio di Trump: “Meloni leader mondiale”Il vice presidente degli Stati Uniti, Jd Vance, ha scritto la prefazione per l’edizione americana del secondo libro della premier Giorgia Meloni,...

Duplice omicidio di camorra, al via il processo in AppelloImpugnata la sentenza di condanna della famiglia Moronese e di assoluzione di Corrado De Luca dalla procura generale per l'assassinio di Sebastiano...

Golpe di Giorgia