Il Dubai Boat show si farà Da aprile slitta a novembre

Novità per la grande nautica viareggina (e internazionale): è stato rinviato a novembre, dal 25 al 29, il Dubai Boat Show. L’esposizione era prevista dal’8 al 12 aprile prossimi e vi dovevano esporre sia il gruppo Azimut Benetti che Overmarine Mangusta. Ora il nuovo posizionamento nel calendario mondiale dei principali saloni, subito dopo Abu Dhabi (19 – 22 novembre). La presenza fisica dei nostri yacht con i relativi stand e il personale specializzato offre completa visione d’insieme dei nuovi prodotti. Come avviene in ogni salone importante ad iniziare dal prossimo Palm Beach Boat Show (nella foto), dal 25 al 29 marzo, terza esposizione in ordine di importanza in Florida, dopo Fort Lauderdale e Miami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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