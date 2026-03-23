Inizierà lunedì prossimo, 30 marzo, in Corte d’assise il processo che vede imputato Umberto Efeso l’uomo che lo scorso 13 agosto ha ucciso a coltellate la moglie Tiziana Vinci in una villa sulle alture spezzine dove la donna stava prestando servizio di collaboratrice domestica. Per il delitto la giudice delle indagini preliminari Tiziana Lottini, su richiesta della sostituta procuratrice Federica Mariucci, ha disposto il giudizio immediato. Nei giorni scorsi sono stati estratti a sorte i componente della giuria popolare e lunedì alle 9 il presidente Marta Perazzo dopo aver esaurito le questioni preliminari dichiarerà aperto il dibattimento. Umberto Efeso, attualmente detenuto in carcere a Sanremo, sarà assistito dai suoi legali Andrea Buondonno e Nunzio Gallo del foro della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il delitto sulla collina. Efeso in Corte d’assise

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