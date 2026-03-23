Il cordoglio di Confindustria Toscana sud per la scomparsa di Mauro Peruzzi
Arezzo, 23 marzo 2026 – Il cordoglio di Confindustria toscana sud per la scomparsa di Mauro Peruzzi. Lutto nel mondo dell’industria. Confindustria Toscana Sud esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Mauro Peruzzi, già Presidente della Comev Spa, azienda meccanica di Montevarchi (AR), produttrice di torni dal 1958. “Una figura di primo piano del panorama imprenditoriale del Valdarno, Peruzzi ha guidato a lungo Comev, una realtà di eccellenza nel settore delle macchine utensili, diventata sinonimo di qualità e innovazione nel comparto dei torni paralleli – dice Daniele Gualdani, Presidente del Gruppo Imprenditori Valdarno di Confindustria Toscana Sud –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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