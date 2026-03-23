il coraggio di cinque donne la cerimonia al ridotto

Tanta emozione e tutte felici di esserci le donne che ieri mattina al Ridotto degli Animosi hanno ricevuto il riconoscimento di ‘Carrara celebra le sue donne’ di Comune e Commissione alle Pari opportunità. Hanno partecipato la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli e l’assessore alla Cultura Gea Dazzi. Cinque le donne che hanno ottenuto il riconoscimento: Chiara Bottici e Carlotta Ferrari, che però non hanno potuto presenziare personalmente, Maria Grazia Passani, Elisa Puvia, Elsa Ribolini. Chiara Bottici è stata premiata per la sua capacità di analisi del pensiero femminista. Filosofa e saggista, voce della filosofia femminista in grado di mettere in discussione l’intera società e l’ordine sociale nella sua globalità analizzando alle radici la discriminazione di genere e il sessismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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