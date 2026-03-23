Il consigliere di FdI spiega i possibili brogli al referendum scatta l'ironia social | Sai come si vota?

Un consigliere di FdI ipotizza falle nel sistema delle tessere elettorali e rischio voto multiplo. Una dipendente dell'ufficio elettorale: "Controlli già previsti, impossibile votare due volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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