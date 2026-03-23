Il comitato Giusto dire No | I cittadini hanno difeso la Costituzione

Da arezzonotizie.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I seggi hanno chiuso alle 15. L'affluenza, anche nell'Aretino, è stata molto più alta delle aspettative. Il quesito era il seguente: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?". Rispondendo sì la riforma verrà approvata e, ovviamente, siglando no respinta. A Marciano della Chiana ha vinto il ‘Sì’ con il 52,27% contro il 47,73% del 'No'. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato 'Giusto Dire No': "La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini"Si è costituito e presentato il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto dire no” alla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio.

Comitato “Giusto dire No” e Comitato “Società civile per il No” alla Casa delle EnergieArezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comitato “Giusto dire No” e il Comitato “Società civile per il No” promuovono un incontro pubblico con Gherardo...

Nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale – La conferenza stampa

Video Nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale – La conferenza stampa

Una raccolta di contenuti su Il comitato Giusto dire No I cittadini...

Temi più discussi: Referendum riforma Giustizia, su Sky TG24 il confronto tv tra Nordio e Grosso. VIDEO; I principali comitati per il No al referendum; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum, comitato per il No: la riforma non inciderà sugli errori giudiziari.

il comitato giusto direIntervista a Meloni su Rete4, esposto del Comitato Giusto dire No all’Agcom: Palese violazione della par condicioEsposto all'Agcom del Comitato per il No: mentre il No è confinato nei tg della notte, la premier straborda in tv ... lanotiziagiornale.it

il comitato giusto direReferendum, all’Apollo il Comitato giusto dire noUn incontro pubblico per discutere e confrontarsi sul referendum costituzionale sulla magistratura ed in questo caso sulle ragioni del no. Ad organizzarlo il Comitato Giusto dire no, Comitato socie ... trnews.it

Digita per trovare news e video correlati.