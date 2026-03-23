Il comitato Giusto dire No | I cittadini hanno difeso la Costituzione

I seggi hanno chiuso alle 15. L'affluenza, anche nell'Aretino, è stata molto più alta delle aspettative. Il quesito era il seguente: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?". Rispondendo sì la riforma verrà approvata e, ovviamente, siglando no respinta. A Marciano della Chiana ha vinto il ‘Sì’ con il 52,27% contro il 47,73% del 'No'. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato 'Giusto Dire No': "La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini"Si è costituito e presentato il Coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto dire no” alla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio.

Comitato “Giusto dire No” e Comitato “Società civile per il No” alla Casa delle EnergieArezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comitato “Giusto dire No” e il Comitato “Società civile per il No” promuovono un incontro pubblico con Gherardo...

Nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale – La conferenza stampa

Una raccolta di contenuti su Il comitato Giusto dire No I cittadini...

Temi più discussi: Referendum riforma Giustizia, su Sky TG24 il confronto tv tra Nordio e Grosso. VIDEO; I principali comitati per il No al referendum; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum, comitato per il No: la riforma non inciderà sugli errori giudiziari.

Intervista a Meloni su Rete4, esposto del Comitato Giusto dire No all’Agcom: Palese violazione della par condicioEsposto all'Agcom del Comitato per il No: mentre il No è confinato nei tg della notte, la premier straborda in tv ... lanotiziagiornale.it

Referendum, all’Apollo il Comitato giusto dire noUn incontro pubblico per discutere e confrontarsi sul referendum costituzionale sulla magistratura ed in questo caso sulle ragioni del no. Ad organizzarlo il Comitato Giusto dire no, Comitato socie ... trnews.it

Come si può cominciare la settimana nel modo giusto, se non insieme a #CrozzaFeltri su discovery+ #FratelliDiCrozza http://bit.ly/46LnYrv facebook

«Vi è una sorte unica per tutti: per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare.» (Qohelet 9, 2) x.com