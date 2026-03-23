Il club non cambia | Rubinacci resta per ora

"L’approccio è mancato: sapevamo tutto dell’ Entella, il campo, i lanci lunghi, ma purtroppo non abbiamo resistito all’urto. Paragonata al pari col Monza, questa prestazione non è giustificabile: mi assumo le responsabilità, probabilmente non sono stato chiaro io". Deluso Lorenzo Rubinacci, l’unico ai microfoni dopo la brutta sconfitta. "Se mi sento a rischio esonero? Nel calcio tutti siamo a rischio ogni giorno, ma l’importante è che queste partite non cambino la consapevolezza di chi sei. Ho 57 anni, sono vicino ai miei giocatori e li proteggo, devo difenderli. Forse non gli ho trasmesso cosa voglia dire amare e lottare per questa maglia, me ne faccio una colpa io". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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