Il caso dell' amico magistrato Larocca diventa pericoloso

N ella terza puntata di Guerrieri la regola dell’equilibrio (stasera alle 21.30 su Rai 1 ) la posta in gioco si alza. Il caso Larocca è sempre più intricato e torbido. Guido in aula difende l’amico magistrato dalle accuse di corruzione del pentito mafioso Capodacqua. La prima udienza va più che bene, ma il caso che coinvolge l’associazione benefica Andromeda si presenta più grande e pericoloso di quanto sembri. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Riuscirà “Guerrieri” a superare la fine del suo matrimonio? Le anticipazioni della seconda puntata Parallelamente Guerrieri deve occuparsi del caso di omicidio di una biologa uccisa con un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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