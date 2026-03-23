Al Cinepiù di Correggio stasera alle 21 Metropolis, capolavoro di Fritz Lang realizzato nel 1927, proposto in una nuova sonorizzazione tutta italiana, dal vivo, che unisce il cinema muto a una partitura originale eseguita dal quartetto composto da Karim Qqru (The Zen Circus) a batteria e synth, Roberta Sammarelli (Verdena) a basso e tastiere, Xabier Iriondo (Afterhours, Buñuel) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) alle chitarre. A Scandiano prosegue la rassegna ’Manifesta’ con ospite la giornalista e autrice Sara Poma, che alla biblioteca comunale presenta il podcast ’Con gli occhi di Anna’, dedicato alla figura di Anna Kuliscioff, protagonista della storia dei diritti e dell’emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il capolavoro ‘Metropolis’ si anima dal vivo. Al Cinepiù di Correggio la magia di Fritz Lang

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