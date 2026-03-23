Tempo di lettura: 2 minuti Alaia Pd Secondo tavolo nel giro di poche settimane d ella coalizione di centrosinistra di Avellino, chiamata alla scelta del candidato sindaco in vista delle imminienti amministrative. Questa volta ha partecipato anche i l neo eletto segretario dem, Marco Santo Alaia e ha mostrato subito le idee chiare rispetto alla definizione dei criteri per chiudere la partita sul candidato sindaco: “Sono un Segretario di partito e si parte dalla politica”, dice in premessa non escludendo, tuttavia, di valutare altri nomi che verranno portati al tavolo, c ompreso quello dell’imprenditore Walter Giordano.: ” Siamo in democrazia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il campo largo parte dai partiti”: il Segretario Pd frena ( per ora) Giordano

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