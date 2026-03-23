Vincenzo Fuoco, lei oggi ha 40 anni. Quando cominciò il suo incubo era un bambino. “Avevo 11 anni, vivevo in un paesino della Bergamasca e giocavo a calcio. Venni notato da una società professionistica, il sogno di ogni coetaneo. Andai lì, con tante persone attorno alla squadra, non fu semplice adattarsi in una realtà così diversa. Avrei voluto esternare le mie sensazioni e le difficoltà nel mettermi in mostra ma la cosa non veniva percepita dagli adulti.”. E arriva qualcuno in soccorso. “Sì. Questa mia solitudine e il bisogno di trovare qualcuno a cui raccontare, vennero percepiti dalla persona sempre presente negli spogliatoi, un dirigente che aveva 25 anni più di me. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il calcio, il dirigente e gli abusi. La storia di Vincenzo Fuoco: “La mia adolescenza infernale”

Articoli correlati

Chi è Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot: la storia familiare, gli abusi e il rapporto con la madreLa vicenda di Gisèle Pelicot ha scosso l’opinione pubblica francese ed europea, diventando uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Gli abusi edilizi al Beste hub : "E’ il nostro patrimonio industriale. E il suo recupero farà la storia"PRATO A intervenire nel dibattito sui presunti abusi al Beste hub è Walter Bernardi, presidente dell’associazione culturale Curzio Malaparte pratese...