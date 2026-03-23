Il bunker da fine del mondo di Post Malone | lusso paranoia e milioni sotto terra

Roma, 23 marzo 2026 – Non solo yacht e ville da sogno vista oceano. C’è chi, tra le star globali, guarda oltre il presente e investe nel futuro più oscuro, perfino apocalittico. È il caso di Post Malone, che già nel 2018 ha acquistato una residenza in Utah trasformandola in un vero e proprio rifugio anti-apocalisse. Un progetto ambizioso, tra sicurezza estrema e comfort da hotel a cinque stelle. L’artista americano, all’anagrafe Austin Richard Post, ha sborsato circa 3,1 milioni di dollari (oltre 2,7 milioni di euro) per assicurarsi una proprietà esclusiva a Cottonwood Heights, alle porte di Salt Lake City. Una scelta tutt’altro che casuale: isolamento, privacy e un contesto naturale ideale per chi immagina scenari estremi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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