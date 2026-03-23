Il 12 aprile capiremo se l'Inter sarà davvero riuscita a buttare via un altro Scudetto

Alla sosta l'Inter è sempre prima, col Milan secondo e Napoli terzo. Nulla è cambiato ed è cambiato tutto: dalla notte del derby i nerazzurri non si sono più ritrovati e vecchi e recenti fantasmi sono riapparsi puntuali. C'è una data precisa che dirà tanto sul finale di stagione: 12 aprile, quando l'Inter farà visita al Como. E ce n'è un'altra che potrebbe dire tutto si e giochi resteranno ancora aperti: 24 maggio, Bologna-Inter, all'ultima giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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