Ieri in Campania | affluenza boom per il referendum

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 22 marzo 2026. Avellino – La partecipazione al Referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia in Irpinia registra numeri significativi già nella prima giornata di voto. Alle ore 23, l’affluenza provinciale ha raggiunto il 40,31%, superando la soglia simbolica del quaranta per cento. (LEGGI QUI) Benevento – Sfiora il 30% l’affluenza ai seggi in Campania per il referendum costituzionale, in base alla rilevazione delle ore 19. Quando mancano i numeri di 9 seggi su 5.824, il dato reso noto da Eligendo è del 29,91%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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