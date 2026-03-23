La modella Ibiza Altea, partecipante all’edizione VIP del Grande Fratello, ha condiviso pubblicamente il dolore per la perdita improvvisa di Davide Pilotto. L’incidente stradale che ha costato la vita al padre di suo figlio si è verificato nell’estate del 2020. La donna ha rivelato come lei e il piccolo Angel Gabriel abbiano affrontato il lutto insieme, trasformando il trauma in una forza di resilienza familiare. L’evento tragico ha interrotto bruscamente una storia d’amore nata dalla gravidanza inaspettata. Mentre la notizia della maternità aveva inizialmente sconvolto il fidanzato, la giovane madre aveva già deciso di portare avanti la gestazione da sola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ibiza: il lutto trasformato in forza Angel

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