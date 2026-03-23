I voti per appartenenza politica | l' analisi di Opinio sui partiti
SI profila una vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Un'analisi realizzata dal Consorzio Opinio Italia per lo Speciale TG1 evidenzia la distribuzione percentuale del voto segmentata per elettorato dei principali partiti politici italiani. Secondo l'analisi, tra gli elettori di Fratelli d'Italia prevale nettamente il voto favorevole: l'88,8% si esprime per il “Sì”, contro l'11,2% per il “No”. Analoga tendenza si registra tra i sostenitori di Lega, con l'85,9% di voti favorevoli e il 14,1% contrari, e tra quelli di Forza Italia – Noi Moderati – PPE, dove il “Sì” raggiunge l'82,1% contro il 17,9% del “No”. Sul fronte opposto, gli elettori di Partito Democratico esprimono una netta prevalenza per il “No”, pari al 90,4%, mentre il “Sì” si ferma al 9,6%. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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