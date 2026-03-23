All'inizio della quarta settimana di conflitto nel Golfo Persico, sebbene ci siano segnali di de-escalation dati dalla decisione iraniana di colpire limitatamente l'Arabia Saudita e il Qatar per non innescarne la reazione militare, lo scenario di guerra si è complicato per via del lancio di due missili balistici iraniani diretti verso Diego Garcia, base britannica utilizzata dalle forze statunitensi situata all'incirca nel mezzo dell'Oceano Indiano. Questo nuovo sviluppo impone cautela nelle valutazioni: si specula che i vettori utilizzati possano essere una versione più a lunga gittata del missile “Khorramshahr”, dato originariamente con una portata di 2mila chilometri, in grado quindi di colpire bersagli sino a 4mila chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I voli speciali del G-550 CAEW e il test antimissile: come funziona lo scudo (anti Iran) dell'Italia

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