L’articolo analizza nel dettaglio il posizionamento delle celebrità italiane in merito al referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, evidenziando una spaccatura netta tra i volti del mondo dello spettacolo. La discussione non riguarda solo il merito tecnico del voto, ma si trasforma in una riflessione più ampia sul coraggio di esporsi politicamente e sulle conseguenze d’immagine che ne derivano. Molti protagonisti della televisione e della musica hanno scelto di non restare neutrali, contribuendo ad accendere il dibattito pubblico e a influenzare l’opinione dei propri seguaci attraverso i canali social o dichiarazioni ufficiali alla stampa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - I vip usciti allo scoperto sul referendum, chi ha votato si e chi no

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