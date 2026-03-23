Arezzo-Ascoli: la promozione diretta in B si deciderà al Comunale. Finalmente ci siamo. Si aprono oggi gli 8 giorni di passione che condurranno le prime due forze del campionato allo scontro diretto che, nel girone B di serie C, sarà fondamentale per la promozione. Entrambe hanno di fronte 5 sfide a testa per cercare di conquistare il maggior numero di punti possibili. Per il Picchio la missione è vincerle tutte. A partire dalla finalissima che si giocherà in casa dei toscani nel posticipo di lunedì sera 30 marzo con fischio d’avvio alle 20.30 (diretta Rai Sport). Le due contendenti si misureranno faccia a faccia dopo il percorso che ciascuna di esse ha portato avanti fino a questo momento del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I toscani cercano il colpo del ko. Ma nelle ultime giornate il Picchio ha due marce in più

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