I risultati del referendum in provincia di Como | il dato di ciascun Comune in aggiornamento

Qui di seguito i dati con i risultati Comune per Comune della provincia di Como. A fianco al nome di ciascun Comune riportiamo se ha vinto il SI oppure il No e con quale percentuale. In provincia di Como alle ore 16.33 in testa il SI con 57,64%. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum giustizia, boom di affluenza nel Comasco: Como oltre il 60%, urne chiuse. I dati città per città Boom di affluenza nel Comasco: Como sfiora il 50%, molti comuni oltre. I dati città per città Tumori, perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulare . 🔗 Leggi su Quicomo.it

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