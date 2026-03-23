I risultati del referendum e le due anime della Lombardia | Milano e i capoluoghi per il No il resto della regione con Meloni

Milano – I lombardi sono andati controcorrente rispetto al resto del Paese: in Lombardia, infatti, è stato il “sì” a vincere. Diverse città, però, sono andate controcorrente rispetto al resto della regione: a Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, Mantova, Monza e Pavia ha prevalso il “no”. E a Milano con un distacco bulgaro: oltre 16 punti percentuali. Questa volta, però, il Municipio 1, quello che coincide con il centro storico del capoluogo lombardo, non ha seguito l’indicazione di voto del centrosinistra, al governo della città da quasi 15 anni, e a spuntarla è stato il “sì”. Questi i dati più significativi restituiti dall’ esito del referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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