“Il calcio di rigore è una cosa diabolica. Da una parte c’è chi calcia il rigore, che osserva, per alcuni istanti che sembrano interminabili, il portiere ingrandirsi e la porta rimpicciolirsi. Dall’altra, il portiere riflette sull’improvvisa enormità della sua porta. La porta, tuttavia, rimane sempre la stessa, con i suoi 7,32 metri di lunghezza e 2,44 metri di altezza”. Che è una bella definizione di rigore ( del Paìs ), un pezzo di calcio forse mai davvero raccontato per bene. Ci prova “Il calcio di rigore”, un libro di Robert McCrum, che è pronipote dell’inventore dei rigori. Nel libro, scrive il Paìs che lo recensisce, racconta la storia della regola, intrecciandola con la storia del calcio, la sua famiglia e il rapporto tra Inghilterra e Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I rigori nacquero nel 1891, il calcio era violentissimo: li inventarono “per domare le bestie”

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