Cosa: Uscita del nuovo singolo “Treni Lividi”.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 marzo 2026.. Perché: Un brano indie-rock viscerale che esplora il dolore dell’attesa e il logorio dei sentimenti a distanza.. L’immaginario ferroviario, fatto di binari che si perdono all’orizzonte e di stazioni che sanno di addii e ritorni, torna a farsi sentire prepotentemente nella scena musicale capitolina. I Pendolari Roma Cassino annunciano l’uscita del loro nuovo singolo, dal titolo emblematico Treni Lividi, un brano che promette di scuotere l’indie-rock contemporaneo con una carica emotiva rara e una tensione sonora vibrante. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I Pendolari Roma Cassino tornano con “Treni Lividi”

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