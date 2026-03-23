i maghi e il fumetto

La fine del mondo I maghi non insegnano nulla. Dalla loro hanno soltanto la magia La fine del mondo I maghi non insegnano nulla. Dalla loro hanno soltanto la magia Nel mondo del fumetto ci sono i maestri e ci sono i maghi. I maestri sono quelli che indicano la via, scoprono cose nuove e mettendole in pratica le regalano agli altri autori. Sono quelli o quelle che portano avanti il linguaggio, facendolo progredire e spostando sempre più in alto l’asticella. I maghi invece non insegnano nulla. Hanno dalla loro solamente la magia. Con le loro formule incomprensibili creano storie magiche, capaci di ammaliare il lettore e trasformarlo in un rospo (più spesso avviene il contrario: prendono rospi e li trasformano in lettori). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Maghi di idee. Magia e sapere nel RinascimentoTra Quattro e Cinquecento la magia era una chiave per interrogare l’invisibile e soddisfare la fame di meraviglia.

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