i los blancos in 10 tengono duro

2026-03-23 00:22:00 Il web non parla d’altro: Vinicius è stato quello che ha fatto la differenza. Vinicius Junior ha segnato una doppietta vincente mentre il Real Madrid in 10 uomini ha resistito per ottenere un’emozionante vittoria per 3-2 sull’Atletico Madrid nel derby e ridurre il divario con il Barcellona capolista della Liga a quattro punti. Il Barça ha battuto il Rayo Vallecano 1-0 domenica prima portando il vantaggio a sette punti, e il Real ha dovuto mostrare molta resilienza per evitare un’enorme battuta d’arresto nella corsa al titolo con i suoi acerrimi rivali. Nonostante abbia dominato l’inizio, il Real è passato in svantaggio su rete di Ademola Lookman al 33?, ma il deficit è stato cancellato al 7? della ripresa da un rigore di Vinicius. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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