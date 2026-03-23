i libri scelti da internazionale

La scrittrice belga Amélie Nothomb abbozza la biografia di sua madre in Meglio così, il suo trentaquattresimo romanzo. Dopo aver seguito Adrienne dai quattro anni fino al matrimonio, nel 1960, il libro cambia registro. Il racconto in terza persona lascia il posto a una serie di confessioni: la scrittrice entra nel proprio libro per commentarlo. In questo senso Nothomb è perfettamente in sintonia con la produzione letteraria attuale, dove la figura materna è sorprendentemente presente e dove gli autori tendono a inserire nella stessa finzione le istruzioni per leggerla. Parlare del padre in Primo sangue (premio Renaudot 2021) era stato naturale per Amélie Nothomb. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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