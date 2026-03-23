Sarà “solo” la Coppa di Lega inglese, ma Pep Guardiola aveva tremendamente bisogno di questo trofeo. Il suo Manchester City ha rialzato la testa battendo l’ Arsenal a Wembley nella finale di Carabao Cup: 2-0, doppietta di Nico O’Reilly, con primo gol favorito da un erroraccio del portiere Kepa. La squadra di Arteta sta dominando la premier proprio davanti al City, che in settimana ha subito anche la stroncatura europea, buttato fuori dalla Champions dal Real Madrid. Già si parlava di un ciclo al capolinea, chissà che non sia comunque così. Intanto però Guardiola porta a casa l’ennesimo trofeo, il 19esimo nella sua gestione al Manchester. E a quest’ultimo il tecnico teneva tantissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I graffi in testa e l’esultanza sfrenata, Guardiola esplode per la vittoria del City: “Non sono fatto con l’intelligenza artificiale”

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