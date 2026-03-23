“Anche Korda ha giocato, direi, al di sopra del suo livello abituale. Ma ero lì, so che d’ora in poi giocheranno così”. Nuovo torneo, stesso sfogo. Carlos Alcaraz non sta vivendo un buon momento in campo e dopo l’eliminazione contro Daniil Medvedev a Indian Wells, ha perso anche a Miami contro Sebastian Korda, addirittura al terzo turno. Un paio di settimane fa, dopo aver vinto contro Rinderknech a Indian Wells, Alcaraz aveva dichiarato: “Contro di me sembrano tutti Federer”. Adesso, dopo la sconfitta a Miami, è tornato a ripetere gli stessi concetti: “È chiaro che quando vinci tornei e hai un ottimo record di vittorie e sconfitte, tutto diventa più facile in termini di pressione avvertita dagli avversari, dai giocatori che affrontano me o i migliori al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I fantasmi di Alcaraz: “Korda sopra il suo livello, con me giocano tutti così. Me ne vado a casa”

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