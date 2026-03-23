Tre inchieste pubblicate nell’arco di una settimana hanno portato alla luce altrettanti livelli dell’interferenza russa nelle elezioni parlamentari ungheresi del 12 aprile. Insieme, compongono il quadro più articolato mai documentato pubblicamente di un’operazione del Cremlino all’interno di un Paese dell’Unione europea. Mercoledì scorso TikTok ha bannato 34 account anonimi che avevano accumulato circa dieci milioni di visualizzazioni producendo contenuti generati dall’intelligenza artificiale contro il candidato dell’opposizione Péter Magyar. Secondo un’indagine di NewsGuard, uno degli account, chiamato BrüsszelÜzem (Operazione Bruxelles), pubblicava falsi telegiornali con conduttori generati dall’intelligenza artificiale e presunti esperti virtuali che attaccavano Magyar. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I deepfake su TikTok, l’attentato simulato, e il piano di Mosca per salvare Orbán

Articoli correlati

Leggi anche: Il piano di Mosca per favorire Orbán alle elezioni in Ungheria: «I servizi russi gli proposero un finto attentato». I sondaggi e le “spie” in Ue

Mosca: attentato al generale Alekseyev, accuse a Kiev e indagini su un “eroe” misterioso.L'attentato a Mosca ha portato all'arresto di due sospetti, uno dei quali è stato estradato da Dubai.

Altri aggiornamenti su I deepfake su TikTok l'attentato...

Temi più discussi: La manina di Putin I deepfake su TikTok, l’attentato simulato, e il piano di Mosca per salvare Orbán; I video deep fake sono diventati parte integrante della guerra (e della società); Serve una vera strategia contro i deepfake; Deepfake, Neuramancer AI Solutions raccoglie 1,7 milioni di euro.

Tre inchieste in pochi giorni, tre livelli distinti della stessa operazione. Sullo sfondo, il veto di Budapest sui novanta miliardi destinati all’UcrainaTre inchieste in pochi giorni, tre livelli distinti della stessa operazione. Sullo sfondo, il veto di Budapest sui novanta miliardi destinati all’Ucraina ... linkiesta.it

Trump canta Per sempre sì di Sal Da Vinci: il video che sta ingannando i socialVideo generato con l’intelligenza artificiale mostra il presidente Usa mentre canta Per sempre sì, la hit di Sanremo 2026 ... affaritaliani.it

Neschio. . ORA BASTA FIORENTINA-INTER 1-1 Seguimi anche sui miei social: Instagram https://www.instagram.com/neschio__92/ Facebook https://www.facebook.com/neschio92/ X https://twitter.com/Neschio__92 TikTok https://ww facebook

Dai un'occhiata al video di Brut.! #TikTok x.com