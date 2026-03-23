L'ex ministro socialista Rino Formica in una fase delicata della nostra vita politico-istituzionale regalò ai posteri una dichiarazione destinata a diventare storica: "Qui è come mettere la m. nel ventilatore". È il caso di dire che anche in questa sorta di lotta per la civiltà giuridica e sociale che si gioca tra le fazioni del Sì e del No, di escrementi ne sono girati e ne girano non pochi. I grandi Costituenti comunisti erano tendenzialmente a favore della separazione delle carriere. "Questione di indipendenza dall'esterno e anche dall'interno", sosteneva il Costituente del Pci Renzo Laconi, nell'evidenziare i rischi insiti nella disciplina dell'ordinamento giudiziario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I costituenti Pci volevano carriere divise

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