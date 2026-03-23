I conflitti ambientali e il Vajont a Martinengo incontro con Marco Armiero
La rassegna culturale itinerante a carattere storico Fili del tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, mercoledì 25 marzo, alle 20.30, fa tappa a Martinengo, alla Biblioteca Comunale (Il Filandone) in via Allegreni 37, con la serata “I conflitti ambientali e il Vajont”. Ospite Marco Armiero dell’Universitat Autónoma de Barcelona, tra i più autorevoli storici dell’ambiente a livello internazionale. L’incontro sarà dedicato alla memoria di una delle più drammatiche catastrofi ambientali della storia italiana: il disastro del Vajont. Grazie all’intervento di Marco... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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