L’Università degli Studi dell’Aquila ha celebrato i 40 anni della risonanza magnetica con il convegno “40 anni di MRI, La risonanza magnetica dalle origini al futuro”, ospitato al Centro Congressi “Luigi Zordan” nel capoluogo abruzzese. Lo riferisce LaPresse. All’organizzazione dell’evento ha contribuito anche Esaote, azienda italiana attiva nell’innovazione dell’imaging medicale, che proprio insieme all’ateneo aquilano, nei primi anni ’90, ha portato sul mercato la prima risonanza magnetica aperta dedicata alle articolazioni. L’iniziativa, promossa dall’Università dell’Aquila e dalla ASL 1 Abruzzo, ha visto il coinvolgimento di istituzioni locali e sanitarie, tra cui Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila e Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I 40 anni della risonanza magnetica, L’Aquila celebra l’innovazione con Esaote

Articoli correlati

Salute, l’Università dell’Aquila celebra i 40 anni della risonanza magnetica insieme a EsaoteAll’Università degli Studi dell’Aquila si celebrano i 40 anni della risonanza magnetica.

Esaote festeggia i 40 anni della risonanza magnetica con l’Università dell’AquilaAll’Università degli Studi dell’Aquila si celebrano i 40 anni della risonanza magnetica.

Tutti gli aggiornamenti su I 40 anni della risonanza magnetica...

Temi più discussi: Salute, l'Università dell'Aquila celebra i 40 anni della risonanza magnetica insieme a Esaote; Dalle origini al futuro: evento all’Aquila sui 40 anni della risonanza magnetica; L’Aquila celebra 40 anni di risonanza magnetica: tra storia, innovazione e futuro; L’Aquila, 40 anni di risonanza magnetica.

Salute, l’Università dell’Aquila celebra i 40 anni della risonanza magnetica insieme a EsaoteAll’Università degli Studi dell’Aquila si celebrano i 40 anni della risonanza magnetica. Al Centro ... msn.com

L’Aquila celebra i 40 anni di risonanza magnetica: tra storia, innovazione e futuroL'Aquila. Quarant’anni fa veniva installata presso l’ospedale dell’Aquila una delle prime apparecchiature di risonanza magnetica in Italia, la MR5000, dotata ... abruzzolive.it

Buongiorno,Gazza in primavera tra fiori di Mandorlo,Abruzzo L'Aquila facebook

Oggi una bella vittoria per festeggiare le 200 presenze con l‘aquila sul petto, molto orgoglioso del traguardo e felice per la tutta la squadra! Continuiamo così! FORZA LAZIO!! 2x @OfficialSSLazio #BolognaLazio #AvantiLazio #CMonEagles x.com