i 10 album con cui i red hot chilli peppers ci hanno fatto toccare il cielo

Nessuno dei primi due album dei Red Hot Chilli Peppers entra in questa top 10, ed è così per una buona ragione: per la prima metà del decennio, la band si è concentrata soprattutto sulla produzione di un funk fondamentalmente sgradevole, probabilmente divertente da suonare ma assolutamente non buono da ascoltare. Il loro terzo album (presente qui al n. 10) suonava meglio, soprattutto in virtù del fatto che era una versione annacquata dei primi due. Ma con il quarto disco Mother's Milk, il chitarrista John Frusciante è entrato nel gruppo e tutto è cambiato. Non immediatamente - hanno dovuto elaborare il loro nuovo sound, e ci sono stati... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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