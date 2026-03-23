Nel segmento dei B-SUV elettrificati, uno dei modelli più interessanti da prendere in considerazione è senza dubbio Hyundai Kona Hybrid. La seconda generazione del SUV coreano ha fatto un salto evidente sotto diversi aspetti: dimensioni più generose, abitabilità migliorata e un livello tecnologico decisamente più elevato rispetto al passato. La versione oggetto della prova è la Hyundai Kona Full Hybrid N Line, l’allestimento più dinamico della gamma, abbinato al sistema ibrido da 138 CV complessivi. Una soluzione tecnica che consente di viaggiare spesso in elettrico senza dover mai collegare l’auto a una presa di ricarica. Il risultato è un SUV compatto pensato per la mobilità quotidiana, capace di offrire consumi molto contenuti, una buona dotazione tecnologica e uno stile più grintoso rispetto alle versioni standard. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hyundai Kona HEV: c’è più gusto con la N Line

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