di Antonio Passanese FIRENZE L’amministrazione comunale accelera sul fronte dell’ housing sociale e mette in campo nuovi interventi per ampliare l’offerta abitativa destinata alle fasce grigie della popolazione. Due i cantieri simbolo di questa strategia: quello dell’ex Scuola Marescialli in piazza Stazione, nel complesso di Santa Maria Novella, e quello dell’ex Meccanotessile in viale Taddeo Alderotti, dove i lavori procedono a ritmo serrato. Per quanto riguarda l’ex Scuola Marescialli, è pronto a partire l’appalto da 810mila euro che porterà, entro otto mesi, alla realizzazione di quattro alloggi destinati a giovani coppie e lavoratori. Si tratterà di abitazioni con zona giorno, camera da letto, bagno e affacci interni, pensate per offrire soluzioni a prezzi calmierati in una delle aree più centrali e richieste della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Housing sociale, scatto in avanti. Nell’ex Meccanotessile 50 case: "Saranno pronte alla fine dell’anno"

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