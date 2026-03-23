Il 24 marzo si celebra la Giornata Europea del Gelato Artigianale - l’unica dedicata a uno specifico alimento - che idealmente inaugura il percorso dell’ Osservatorio Host Milano che, partendo da questo settore, avvia il cammino verso l’edizione 2027 della manifestazione organizzata da Fiera Milano in programma dal 22 al 26 ottobre che, con oltre 2.200 espositori e più di 183 mila visitatori professionali da tutto il mondo, nel 2025 si è confermata come la piattaforma di riferimento mondiale per l’ospitalità, il fuoricasa e il food retail. Vocazione globale crescente sottolineata dalla crescita dei visitatori internazionali: +27% dagli Stati Uniti, +29% dal Brasile, +21% dagli Emirati Arabi Uniti, +20% dall’Australia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Host Milano, in scena il gelato italiano che vale 4,9 miliardi

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