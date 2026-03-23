Hormuz L’Iran sfida Trump

di Marta Ottaviani ROMA Il presidente Trump minaccia attacchi alle centrali elettriche iraniane se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto completamente alla navigazione, ma Teheran non sembra particolarmente intimorita dal suo ultimatum. Il regime degli ayatollah ha garantito una risposta "proporzionata" e si dice pronto, in caso di attacco, a "distruggere irreversibilmente" le infrastrutture vitali dell’intera regione, fino a chiudere del tutto il passaggio marittimo. Non se la cava meglio Israele. Nella notte tra sabato e domenica un attacco iraniano su Arad e Dimona ha distrutto oltre 20 edifici e causato il ferimento di 175 persone. La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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