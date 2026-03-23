Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito con fermezza che lo Stretto di Hormuz rimane accessibile alla navigazione internazionale, ponendo però un limite netto viola i confini nazionali. Questa dichiarazione arriva in risposta a minacce percepite come irrazionali, sottolineando che la volontà del popolo non può essere annullata da strategie basate sul terrore. L’intervento del capo dello stato evidenzia una posizione chiara: l’apertura delle vie marittime è condizionata al rispetto della sovranità territoriale. La retorica utilizzata suggerisce che le pressioni esterne non indeboliscono il paese, ma anzi consolidano l’unità nazionale contro ogni tentativo di cancellazione dalla mappa geografica e storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz: l’Iran apre lo stretto, ma con un limite netto

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