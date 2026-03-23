Hormuz e Moody’s | la settimana che decide i mercati

La tensione geopolitica nello Stretto di Hormuz continua a gravare sui mercati finanziari, mentre l'Italia attende con trepidazione il verdetto finale dell'agenzia Moody's sulla solidità del debito pubblico. La settimana si apre con vertici cruciali su prezzi dei carburanti e assemblee sul settore energetico, per culminare venerdì sera nella pubblicazione del giudizio di credito che potrebbe influenzare i tassi di interesse futuri. Il barometro globale tra petrolio e banche centrali L'instabilit . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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